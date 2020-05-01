В Свердловской области скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом

12:56 | 27.05.2020

Фото: penzasmi.ru

В Свердловской области скончался еще один человек, у которого ранее был обнаружен коронавирус. Таким образом, с начала пандемии в регионе от COVID-19 погиб 21 человек.



На сегодняшний день на территории Свердловской области подтверждено 4425 случаев заболевания, 235 из них были зарегистрированы за последние сутки.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»