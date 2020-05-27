Схиигумену Сергию запретили богослужения после речи, в которой он обвинил российскую власть в служении сатане

11:11 | 27.05.2020

Фото: скриншот видеообращения

Схиигумен Сергий, которому ранее запретили проповеди, теперь отстранен и от священнослужений. Такое решение приняла Екатеринбургская епархия РПЦ сегодня, 27 мая. О решении сообщили в пресс-службе структуры.



Это случилось после того, как 26 мая священник на видео прочитал проповедь, в которой обвинил представителей российской власти в том, что они «служат сатане».



Схиигумен призвал в условиях режима самоизоляции открывать храмы, потому что в них, по его мнению, нельзя заразиться коронавирусом:



«Священники, кого вы боитесь, где ваша вера, что вы скажете Христу? Как народу жить без исповеди и причастия? Как вы будете платить налоги? Средний и малый бизнес уничтожен, у людей нет денег, нет работы, открывайте храмы. Священникам надо служить, престол вас накормит. Служите по-старому, без дезинфекции и протирания. Как может Христос, победитель смерти, передавать смерть? Как можно заразиться от лжицы? Не хула ли это на Духа Святого?» – цитирует священника РИА «Новый день».



Кроме того, в своей проповеди он вновь рассказал о заговоре по созданию мирового правительства, а также о готовящемся истреблении русского народа вакциной с чипами: «Будьте внимательны, господин Греф рекламирует Кабалу – учение о магии, чародействе, общении с бесами. Что сейчас происходит, сколько заразили людей, те же люди, которые посадили нас под домашний арест, предупредили нас о второй волне и будут предлагать вакцинацию. Вакцины будут чипы, для массы они будут смертельны. Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не только физическая, но и духовная», – заявляет он.



Священник на протяжении всей проповеди призывал людей «выйти из стен страха, плача, безысходности, уныния и отчаяния».



«Выходите на улицы, всех не арестуют, отстаивайте свое будущее, голос народа – гнев божий. Сатанинское руководство и депутатский корпус открыто говорят о чипировании через вакцинацию, то есть о добровольном согласии идти на самоубийство и вечные мучения», – заявил Романов.



С сегодняшнего дня схиигумен запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Его деятельность позже будет рассмотрена епархиальным судом.



«Отныне прекращаю делегировать Вам право учить, проповедовать и назидать в рамках публичной проповеди и частных духовных советов», – говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»