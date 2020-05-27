Стали известны подробности пропажи 12-летней школьницы в Екатеринбурге

10:26 | 27.05.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Весь отдел полиции № 2 на улице 40-летия Комсомола участвует в поисках 12-летней Екатерины Топычкановой. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.



В широкомасштабных поисках ребенка участвуют инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые и комплексные силы – ППСП, ДПС ОГИБДД. Сотрудники полиции обходят все улицы района, где пропала девочка, проверяют подъезды домов и просматривают камеры видеонаблюдения.



«Утром 26 мая девочка отпросилась покататься с подругой на роликах. Мать Екатерины разрешила и, пока дочь гуляла, отправилась по делам. В обеденное время женщина вернулась домой, обнаружила, что дочери нет и ролики она не брала. Обеспокоенная мама начала звонить своему ребенку на сотовый, но телефон был уже отключен», – сообщили в екатеринбургском УМВД.



В ведомстве также сообщили, что семья Екатерины Топычкановой полная и благополучная, на учете никогда не состояла. Из дома школьница ранее не уходила.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»