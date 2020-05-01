Пожарные потушили академию современного искусства в Екатеринбурге

10:01 | 27.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области завершили все работы на бульваре Культуры. Там на площади 700 квадратных метров горела неэксплуатируемая часть здания Екатеринбургской академии современного искусства.



Сообщение о возгорании поступило накануне в 19:14 по местному времени. На вызов выехали 78 спасателей на 17 спецмашинах. Как отмечают в пресс-службе ведомства, конструктивные особенности здания (пустотные перекрытия и перегородки) способствовали быстрому распространению огня по неэксплуатируемому строению. Пожарным удалось не допустить перехода огня на эксплуатируемые помещения здания и духовный центр, вплотную примыкающий к зданию академии искусств.



В ходе работ, из прилегающего магазина огнеборцы эвакуировали 23 человека. Пострадавших нет. Побороть огонь спасателям удалось лишь к 01:52 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»