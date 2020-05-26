В Екатеринбурге ищут 12-летнюю девочку

22:49 | 26.05.2020

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Уральской столице пропал ребенок. Как рассказали в ДПСО «Прорыв», 12-летняя девочка ушла сегодня из дома и не вернулась.



Топычканова Екатерина проживает в Кировском районе. Рост девочки 152-155 см, у нее худощавое телосложение, голубые глаза и длинные русые волосы.



На момент пропажи ребенок был одет в черные джинсы, темно-синюю кофту, волосы Екатерины были собраны в высокий хвост или заплетены в две косички.



Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении девочки, следует сообщить её по номеру 89000440220.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»