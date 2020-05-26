У трёх тысяч свердловчан подозревают коронавирус

21:41 | 26.05.2020

Фото: tl.mirtesen.ru

В стационарах Свердловской области находится 3000 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Также медики ведут наблюдение за 41138 гражданами.



Напомним, что коронавирус на сегодняшний день подтвержден у 4190 свердловчанина, при этом вылечить врачам удалось 1499 человек.



Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге (2720), на втором месте Нижний Тагил (120). В Верхней Пышме медики зарегистрировали 96 случаев, а в Полевском 86.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»