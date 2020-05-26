Электроснабжение после урагана в Свердловской области полностью восстановили

21:32 | 26.05.2020

Фото: rusenergetics.ru

В Свердловской области полностью восстановили электроснабжение после прошедшего урагана, об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Напомним, что из-за сильного шквалистого ветра вчера вечером без света остались более 130 тысяч свердловчан, проживающих в 23 муниципалитетах. Устранением последствий занимались 109 аварийно-восстановительных бригад МРСК Урала, Облкоммунэнерго, РСК и других сетевых организаций, общей численностью 370 человек и 137 единиц техники.



Полностью восстановить электроснабжение специалистам удалось только к 17 часам 26 мая.



«Хочу выразить искреннюю благодарность специалистам энергетических, коммунальных компаний и всем, кто, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, содействовал разрешению этой непростой ситуации. Аварийно-восстановительные мероприятия были проведены четко, грамотно и насколько это было только возможно, максимально оперативно», – сказал Николай Смирнов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»