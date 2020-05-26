Полицейские Свердловской области нашли в лесу двоих пропавших молодых людей

20:02 | 26.05.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции Полевского нашли в лесу пропавших 23-летнего и 13-летнего свердловчан. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, поиски заняли 4 часа.



Сообщение о пропаже поступило в полицию днем. После этого полицейские собрали оперативную группу и занялись поисками. Выяснилось, что молодые люди отправились покататься в лесу на велосипедах и заблудились. В отношении их противоправных действий совершено не было.



В МВД напомнили, что при посещении леса необходимо иметь при себе заряженные средства связи, воду и сухой паек, а при первых признаках дезориентации сообщать в полицию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»