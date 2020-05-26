Губернатор Свердловской области рассказал о борьбе с «резиновыми» квартирами в Екатеринбурге

19:34 | 26.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram о борьбе с «резиновыми» квартирами в неблагополучном по COVID-19 Железнодорожном районе Екатеринбурга.



«В минувшие выходные в районе особенно тщательно проверяли, как соблюдается особый режим. Это, конечно, не означает, что на каждую улицу вышли патрули, но у нас там был развернут мобильный штаб, на торговые объекты выходили сотрудники министерства общественной безопасности, МинАПК, полиции и Росгвардии. Составлено почти 220 протоколов о нарушениях, свыше 1,3 тысячи профилактических бесед проведено. Мы отдаем себе отчет в том, что активному росту заболеваемости в районе способствовали и такие явления как передача вируса между жильцами съемных квартир, часто – из числа трудовых мигрантов. И с так называемыми резиновыми квартирами мы, безусловно, также боремся», - написал глава региона.



Он подчеркнул, что с начала года в Железнодорожном районе были выявлены 342 такие квартиры, было возбуждено 67 уголовных дел. Работа по борьбе с ними продолжается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»