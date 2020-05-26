В воинской части Свердловской области выявили коронавирус

19:19 | 26.05.2020

Фото: big-rostov.ru

COVID-19 выявили в одной из воинских частей Свердловской области. Положительный результат на тест был дан у 20 военнослужащих, об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.



Четверо заболевших доставлены в инфекционный стационар медучреждения гарнизона. Их состояние удовлетворительное. Ещё 16 военных, чьи пробы дали положительные результаты на первичные тесты, также находятся под строгим наблюдением врачей. Заболевание у них протекает в легкой форме.



Сейчас в воинской части проводят комплекс противоэпидемических мероприятий под контролем специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»