В Невьянске будут судить свердловчанина, обвиняемого в оскорблении сотрудников ГИБДД

19:01 | 26.05.2020

Фото: luki-news.ru

В Невьянске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в оскорблении сотрудников ГИБДД, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Будучи в состоянии опьянения обвиняемый, не имея прав на управление автомобилем, сел за руль и отправился в коллективный сад поселка Верх-Нейвинкский. На пути его остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти освидетельствование. Мужчина отказался и обругал полицейских нецензурной бранью.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»