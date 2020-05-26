В Екатеринбурге разыскивают пропавшего молодого человека

18:44 | 26.05.2020

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В уральской столице разыскивают пропавшего Кадилова Романа Вячеславовича, об этом рассказали в ДПСО «Прорыв».



Молодому человеку 24 года. Его рост 175-180 см, у него спортивное телосложение, серые глаза, русые волосы, нос «картошкой». На момент пропажи Кадилов был одет в шорты черного цвета, разноцветную футболку или кофту, сетчатые кроссовки с голубыми вставками. У него есть шрам на лбу.



Следует отметить, что Роман является инвалидом по слуху, у него невнятная речь. Также молодой человек нуждается в медпомощи.



Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Кадилова, стоит сообщить её по номеру 89000440220.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»