Новости дня
18:11 | 26.05.2020
Фото: prmira.ru
От укусов клещей пострадали более 17 тысяч свердловчан
17242 свердловчанина пострадали от укусов клещей, об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.
Данный показатель в 1,3 раза выше аналогичного периода прошлого года. В. число пострадавших вошло 4334 ребенка в возрасте до 17 лет.
Случаи присасывания зафиксировали медики 65 муниципальных образований региона. Наибольшее количество пострадавших регистрируется в Слободо-Туринском районе, Пышминском, Талицком, Тугулымском городских округах, Байкаловском районе, Рефтинском, городе Каменске-Уральском, Асбесте, Ирбитском муниципальном округе, Верхотурье.
Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставлен 29 людям, а «клещевой иксодовый боррелиоз» 58.
Отметим, что на сегодняшний день специалисты обработали от клещей 6918 га от запланированных 12200 га. Стоит напомнить, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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