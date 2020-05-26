В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину

17:57 | 26.05.2020

В Екатеринбурге пропала 57-летняя Валентина Эрнстовна Юсупова (Казарина, Халикова). Она ушла из дома 25 мая и до сих пор не вернулась.



Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы до плеч.



На момент пропажи Валентина Эрнестовна была одета в красную вязаную кофту, серую юбку и черные туфли. С собой у нее была черная сумка.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валентины Юсуповой, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»