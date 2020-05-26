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17:57 | 26.05.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, серые глаза, седые волосы до плеч.
На момент пропажи Валентина Эрнестовна была одета в красную вязаную кофту, серую юбку и черные туфли. С собой у нее была черная сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валентины Юсуповой, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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