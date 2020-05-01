На Среднем Урале провели 6393 исследования проб на Covid-19

17:39 | 26.05.2020

Фото: moyidorogi.ru

За прошедшие сутки на Среднем Урале провели 6393 исследования проб на коронавирус, которые взяли у людей, имеющих показания для тестирования.



Медики обследовали в Свердловской области 5929 человек. Всего в регионе проведено 250 292 исследований, обследовано 231 196 человек.



Напомним, что за сутки в области подтвердились еще 207 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 4190 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»