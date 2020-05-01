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17:15 | 26.05.2020

Фото: Алексей Кунилов / Областная газета

Посевная кампания в Свердловской области выполнена почти на 80%

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев заявил, что посевная кампания в регионе выполнена почти на 80%.

– Наши пищевые и перерабатывающие предприятия, животноводческие комплексы всегда работают в режиме строгих санитарных правил: на въездах и входах стоят санпропускники, сотрудники работают в масках и спецодежде, всегда обрабатывают руки. Полевые работы тоже в этом году организованы в соответствии с санитарными требованиями: горячие обеды в поля привозят в одноразовой посуде, водители обедают на социальном расстоянии, действует масочный режим при общении, – рассказал Дегтярев.

В целом посевная кампания проходит в оптимальные агрономические сроки. Зерновыми культурами засеяно 85% полей. Картофель и овощи посадили на 70% от плана.

Министра АПК считает, что действенной государственной мерой по поддержке сельских территорий является начало выдачи сельской ипотеки. Данная программа предусматривает приобретение жилья в сельской местности.

– Сельская ипотека является частью программы «Комплексное развитие сельских территорий». Выдачей сельской ипотеки у нас активно занимается наш профильный Россельхозбанк. Наибольшее количество заявок получено и одобрено в Ирбитском, Камышловском, Талицком районах области. Очень радует, что средний возраст заемщиков – 36 лет. Это трудоспособное население, которое связывает свою жизнь с сельской местностью. 64% всех заявок приходится на семейные пары с детьми. Большая часть сельских ипотечников покупают готовые дома или земли под застройку, что предполагает в будущем наличие собственного огорода и сада и собственное хозяйство, – подчеркивает Дмитрий Дегтярев.

Кроме того, на Среднем Урале, начался прием заявок на участие в конкурсах на право получения грантов «Семейная ферма» и «Развитие сельхозкооперативов». Победители первого конкурса получат до 30 миллионов рублей, второго — до 70 миллионов рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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