Депутаты утвердили название восьмого района уральской столицы

15:49 | 26.05.2020

Сегодня, 26 мая, депутаты ЕГД единогласно утвердили итоги городского опроса о присвоении восьмому району Екатеринбурга наименования «Академический». Напомним, что опрос закончился в ночь на 15 мая 2020 года.



Как рассказал депутат гордумы Михаил Матвеев, мэрия провела серьезную работу по организации электронного голосования в условиях ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Он также поблагодарил Александра Ковальчика, который возглавил эту работу.



– Её результаты представлены депутатам: абсолютное большинство проголосовало за название Академический. Мы преодолели очередной этап в рамках продвижения вопроса, связанного с созданием нового административного района города. И прошли его достаточно успешно, – подчеркнул Михаил Матвеев.



Депутаты ЕГД поблагодарили горожан, принявших участие в городском опросе. Планируется, что Академический официально станет восьмым районом Екатеринбурга уже к 2023 году – 300-летию уральской столицы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»