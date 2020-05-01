Сектанты, подозреваемые в жестоком убийстве ребенка, останутся в екатеринбургском СИЗО до августа

15:05 | 26.05.2020

Фото: Денис Полуэктов / E1.RU

Сегодня, 26 мая, Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест главе религиозной секты «Ученики Христа» Земфире Гайнуллиной и ее последователю Ивану Казанцеву до 26 августа 2020 года. Их подозревают в жестоком убийстве девятилетнего мальчика.



Напомним, что в конце ноября 2019 года в парке Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга нашли тело девятилетнего сына Ивана Казанцева. По материалам дела, во время «обряда экзорцизма» ребенка били плетками, а затем засунули в рот кляп, из-за чего мальчик задохнулся.



Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, мать закопала тело мальчика, а потом сбежала из страны. Полицейские задержали ее в Белоруссии.



Ивана Казанцева подозревают в убийстве и систематическом избиении малолетних, а Гайнуллину – в организации религиозного объединения, угрожающего жизни и здоровью людей. Первое заседание по делу пока не состоялось.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»