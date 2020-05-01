Новости дня
14:44 | 26.05.2020
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Ущерб от урагана в Свердловской области оценивается в пять миллионов рублей
Как написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram, сильные последствия урагана были на территории 20 муниципалитетов, без электричества из-за непогоды осталось 100 тысяч человек. Аварийные бригады сразу же приступили к ремонту.
– На территории региона были повреждены 20 автомобилей, две остановки общественного транспорта. Всего в шести муниципалитетах сорвало крыши с 13 зданий. Среди них шесть многоквартирных домов, школа в селе Клевакинское, детские сады в селах Никольское и Обуховское. В поселке Нейво-Шайтанский пострадала крыша почты, в Сухом Логу — крыши спортзала школы и стадиона «Олимпик». Ориентировочный ущерб — 5 млн рублей, – сообщает губернатор.
Евгений Куйвашев также принес соболезнования родным и близким четырех погибших, ставших жертвами урагана. Он попросил следственные органы тщательно разобраться в факте гибели крановщика на производственной базе в Октябрьском районе Екатеринбурга.
– Почему упал кран? Почему, несмотря на предупреждения МЧС, человек находился на рабочем месте? Здесь нужно детальное расследование, – заявил глава региона.
Кроме того, губернатор сообщил о срыве крыши двухэтажного здания в городе Арамиль. Крыша упала на 57-летнего сотрудника банка, который работал в этом здании. Также в Екатеринбурге два человека пострадали из-за падения кровли подземного паркинга. Серьезно пострадала и женщина из Сухого Лога, которая во время урагана ехала в машине с мужем и беременной дочерью. Она находилась на пассажирском сидении, а из-за сильного порыва ветра в нее попала ветка. Сейчас женщина находится в коме в реанимации больницы Сухого Лога.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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