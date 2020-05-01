На Эльмаше ищут пропавшую екатеринбурженку

14:00 | 26.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге на Эльмаше пропала 59-летняя Галина Ивановна Молотова. Со вчерашнего дня, 25 мая, ее местонахождение неизвестно.



Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы до плеч, голубые глаза. Особые приметы: порвана мочка уха.



На момент пропажи Галина Ивановна была одета в черный халат в цветочек, синюю ветровку с красными вставками и розовые сланцы.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Молотовой, просят позвонить руководителю отряда «Лиса» Наталии по номеру 8 (900) 044-02-20 или в полицию по номеру 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»