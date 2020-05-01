Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0,9

13:42 | 26.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

На улицах Екатеринбурга очень много людей. Индекс самоизоляции упал до 0,9. Согласно данным Яндекс.Карт, этот показатель один из самых низких в стране.



Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 207 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 4190 человек. Умерли 20 человек (+2 за сутки), вылечились 1499 (+229).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»