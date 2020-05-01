В Екатеринбурге задержали подозреваемого в грабеже сладостей

13:20 | 26.05.2020

Сотрудники отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу изобличили подозреваемого в грабеже сладостей, которого сразу после совершения преступления сбил автомобиль.



25 мая в 12:28 в дежурную часть от медиков скорой помощи поступило сообщение о пациенте, которого сбил автомобиль на улице 8 Марта. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что пострадавшим оказался ранее судимый за кражу мужчина,который зашел в магазин на автозаправочной станции на улице 8 Марта, 271 и в присутствии работника АЗС открыто похитил 40 плиток шоколада различных марок. Затем мужчина поспешил скрыться, однако начал перебегать дорогу в неустановленном месте и был сбит проезжающим мимо автомобиль ВАЗ-2109.



Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он получил перелом рёбер, СГМ, ЗЧМТ.



Похищенное сотрудники полиции возвратили владельцу. В отношении подозреваемого следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК Российской Федерации. После окончания лечения в отношении мужчины будет избрана мера пресечения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»