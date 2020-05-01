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13:11 | 26.05.2020

Следственный комитет возбудил уголовное дело на организаторов покерного клуба в Екатеринбурге

В уральской столице возбуждено очередное дело по факту организации незаконных азартных игр – его расследованием занимаются сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК по Свердловской области. Как стало известно veved.ru, дело по ст.171.2 УК РФ возбуждено по факту организации покерного клуба, ликвидированного в октябре 2019 года в микрорайоне Уктус.

Помещение покерного клуба «Гараж» было расположено на втором этаже нежилого здания по адресу площадь Жуковского, 1я. Спецоперация по его закрытию прошла вечером 4 октября 2019 года при участии оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и силовом сопровождении бойцов ОМОН Росгвардии. Информацией о деятельности клуба с силовиками поделились общественники из партийного проекта «Единой России» «Народный контроль».

Покерный клуб по данному адресу проработал чуть больше месяца. С каждого участника организаторы брали за «вход» 3000 рублей. Приглашение на турниры рассылались через мессенджер WhatsApp. В момент операции игроки попытались ретироваться через окно и крышу. Убегая от бойцов ОМОН, они спрыгивали с 10-метровой высоты на землю. Среди тех, кто в тот день находился в покерном клубе в качестве гостя, оказался и руководитель Управления культуры Полевского городского округа Максим Незлобин.

© «Вечерние ведомости»

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