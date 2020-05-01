В России выявлено 8915 новых случаев заражения Covid-19

12:56 | 26.05.2020

Фото: ТАСС

За минувшие сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в стране заболели 362 342 человека.



Умерли за прошедшие сутки 174 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в России умерли 3807 заразившихся. По данным на 26 мая, в России от коронавирусной инфекции вылечились 131 129 человек (+ 12 331 за сутки).



Сделаны ещё 215 тысяч тестов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии проведено 9,1 миллиона тестов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»