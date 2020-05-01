В Свердловской области от коронавируса вылечились почти 1500 человек

12:48 | 26.05.2020

Фото: РИА Новости

На Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались 1499 пациентов с ранее подтверждённым Covid-19. За последний сутки это число увеличилось на 229.



Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 207 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 4190 человек.



Зарегистрировали ещё два случая смерти. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 20 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»