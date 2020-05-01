Число смертей от Covid-19 на Среднем Урале увеличилось до 20

12:43 | 26.05.2020

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировали ещё два случая смерти пациентов с ранее подтверждённым Covid-19. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 20 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 207 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 4190 человек.



Из больниц выписано 1499 пациентов (+ 229 человек за сутки).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»