Открытие загородных оздоровительных лагерей в Свердловской области начнётся с 15 июня

11:34 | 26.05.2020

В Свердловской области назвали даты старта летней оздоровительной кампании. Поэтапное открытие загородных лагерей начнётся с 15 июня.



Лагеря дневного пребывания, а также лагеря труда и отдыха смогут принять детей в июле. Выезд детей на организованный отдых за пределы Свердловской области ограничен до 1 июля.



Открываться учреждения будут по согласованию с органами Роспотребнадзора. В первую очередь начнут работать учреждения в территориях с наиболее благоприятной эпидобстановкой.



«Основная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить максимальный охват отдыхом и оздоровлением, в первую очередь, наиболее уязвимых категорий детей, которые больше всего нуждаются в том, чтобы провести лето в загородных лагерях, которые, по сути, будут функционировать так же, как функционируют обсерваторы. Такая практика есть, мы понимаем, как это делается, понимаем, что нужно обезопасить и детей, и персонал, который будет работать», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



В реестр организаций отдыха и оздоровления, сформированный министерством образования и молодежной политики Свердловской области, включены 1124 организации отдыха и оздоровления. Прием заявок на включение в реестр осуществляется ежедневно.



Региональным Минобразования разработан проект декларации безопасной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей. К участию в летней оздоровительной кампании будут допущены только те организации, которыми принят документ.



На организацию летней оздоровительной кампании в Свердловской области в 2020 году из регионального и местных бюджетов направлено порядка 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что за время летней оздоровительной кампании отдохнут порядка 416 тысяч юных свердловчан.



«В рамках летней оздоровительной кампании мы планируем обеспечить организацию оздоровления детей, чьи родители потеряли работу в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, также планируем охватить детей медицинских работников, трудящихся в усиленном режиме и оказывающих помощь тем, у кого выявлен коронавирус. Безусловно, будут охвачены дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»