Новости дня
11:19 | 26.05.2020
Свердловские сельхозпроизводители смогут получить гранты до 70 млн рублей
Конкурс и прием заявок проводит Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области при участии Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Согласно условиям конкурса на грант «Семейная ферма», получить его могут крестьянские фермерские хозяйства со сроком деятельности не менее 2 лет (с момента подачи заявки в ФНС). Средства до 30 млн рублей можно потратить на широкий перечень целей. Важные условия: не менее 40% средств от суммы проекта должен вложить сам фермер; в год получения гранта необходимо создать как минимум 3 новых рабочих места. Глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) не может являться учредителем коммерческой организации и должен проживать по месту нахождения КФХ, которое, в свою очередь, должно находиться в сельской территории. Заявку на консультацию по условиям предоставления гранта можно оставить на сайте.
Второй грант, на развитие материально-технической базы, ориентирован на сельскохозяйственные потребительские кооперативы со сроком деятельности не менее 1 года (с момента подачи заявки). Кооператив, претендующий на грант, должен быть зарегистрирован в Свердловской области. На каждые 3 млн гранта необходимо создать 1 рабочее место. Чтобы получить господдержку, кооператив должен обеспечить вложение не менее 40% собственных средств от стоимости проекта. Также среди важных условий: в кооператив должно входить не менее 10 сельхозпроизводителей, не менее 70% выручки которых формируется за счет сельхоздеятельности; участник конкурса должен являться членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов. Заявку на консультацию по гранту можно оставить на сайте.
Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 19 июня 2020 года. Документы принимаются в областном Минагропроме (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 413) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Для входа в здание министерства при себе нужно иметь паспорт.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:39 | 26.05.2020
На Среднем Урале провели 6393 исследования проб на Covid-19
17:15 | 26.05.2020
Посевная кампания в Свердловской области выполнена почти на 80%
17:02 | 26.05.2020
Внесены изменения в Генеральный план Перми
16:52 | 26.05.2020
Без света в Свердловской области остаются еще 8 населенных пунктов
16:48 | 26.05.2020
Карабашский детсад получит капитальный ремонт от РМК
16:46 | 26.05.2020
На заседании фракции «Единая Россия» в Пермской городской Думе обсудили текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
16:40 | 26.05.2020
Прикамский проект «Рождественское турне» стал победителем MarSpo 2020
16:36 | 26.05.2020
Пермякам раздали около 10 тысяч медицинских масок
16:27 | 26.05.2020
В Базовом переулке запретили разворот
16:23 | 26.05.2020
Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов
16:05 | 26.05.2020
Мэр Екатеринбурга в прямом эфире ответит на вопросы горожан
15:49 | 26.05.2020
Депутаты утвердили название восьмого района уральской столицы
15:27 | 26.05.2020
В Екатеринбурге запретили разворот возле здания городской администрации
15:05 | 26.05.2020
Сектанты, подозреваемые в жестоком убийстве ребенка, останутся в екатеринбургском СИЗО до августа
14:21 | 26.05.2020
Трамваи Нижнего Тагила перейдут на летнее расписание 1 июня
14:00 | 26.05.2020
На Эльмаше ищут пропавшую екатеринбурженку
13:42 | 26.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0,9
13:20 | 26.05.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в грабеже сладостей
13:11 | 26.05.2020
Следственный комитет возбудил уголовное дело на организаторов покерного клуба в Екатеринбурге
13:06 | 26.05.2020
Власти Прикамья поддержат перевозчиков, пострадавших от коронавируса
12:59 | 26.05.2020
Ежесуточный прирост числа больных в Прикамье составил 2,9%
12:56 | 26.05.2020
В России выявлено 8915 новых случаев заражения Covid-19
12:50 | 26.05.2020
К 15 июля в системе бесплатных пересадок будет участвовать весь пермский пассажирский транспорт
12:48 | 26.05.2020
В Свердловской области от коронавируса вылечились почти 1500 человек
12:43 | 26.05.2020
Число смертей от Covid-19 на Среднем Урале увеличилось до 20
12:41 | 26.05.2020
Отчет главы города Перми депутаты рассмотрят после снятия режима самоизоляции и проведения публичных слушаний
12:40 | 26.05.2020
В Пермском крае выявлен еще 41 случай COVID-19
12:38 | 26.05.2020
В Свердловской области ещё 207 человек заразились коронавирусом
12:20 | 26.05.2020
По всем фактам гибели людей в результате урагана на Среднем Урале возбуждены уголовные дела