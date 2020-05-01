В Екатеринбурге озеленят микрорайон Ботанический

10:55 | 26.05.2020

В Екатеринбурге в микрорайоне Ботаническом высадят свыше 300 деревьев и 2 000 кустарников. Уже вчера вдоль Самоцветного бульвара посадили 73 дерева. Всего там появится 186 яблонь, 143 клёна и 2 095 кустарников.



Работу выполняют специалисты МБУ «Зеленстрой». Как сообщает пресс-служба мэрии, чтобы высаженные растения прижились, за ними будет организован должный уход. Кроме того, в квартале улиц Щварца, Фучика и 8 Марта, где высокая транспортная загруженность и большое количество многоэтажек, создадут ещё и «буферную зону» из зелёных насаждений.



В 2020 году в столице Урала появится 5,5 тыс. деревьев и 3 тыс. кустарников. Также ведётся работа по лесовосстановлению. В весенний период уже посажено 22 га лесных культур, среди которых лиственницы, ели, кедры и сосны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»