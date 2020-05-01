Из-за урагана в Свердловской области погибли четыре человека

10:39 | 26.05.2020

Количество погибших из-за штормового ветра в Свердловской области увеличилось – теперь известно о четырёх жертвах. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.



В Полевском у одного из домов по улице 2-й микрорайон женщину ударило веткой тополя. Сегодня ночью, примерно в 03:00, она скончалась. Следователи начали свою проверку.



В прокуратуре отметили, что будут установлены должностные лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасность насаждений.



Напомним, ранее в Екатеринбурге во время урагана на стройке из-за падения крана погиб крановщик. Второй трагический случай произошел в Арамиле, где ветром сорвало крышу двухэтажного здания – её часть упала на мужчину. Ещё один мужчина скончался после удара железными воротами.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»