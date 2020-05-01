Прокуратура Свердловской области из-за вспышки Covid-19 продолжает проверку «Красного и белого»

10:06 | 26.05.2020

Фото: РИА Новости

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с массовым заболеванием сотрудников склада ООО «Абсолют» (торговая сеть «Красное&Белое»).



По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего там работают 870 человек, в том числе 509 жителей Екатеринбурга и 361 житель Свердловской области.



В период с 5 по 19 мая среди сотрудников склада зафиксировали 170 случаев заболевания Covid-19. По результатам прокурорской проверки зафиксировано, что на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.



Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга направила в органы предварительного следствия материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).



По материалам прокуратуры органами следствия проводится доследственная проверка. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также доследственной проверки поставлены на контроль в прокуратуре района.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»