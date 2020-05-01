В Екатеринбурге пропала женщина

09:23 | 26.05.2020

Фото: личный архив Екатерины

В Екатеринбурге разыскивают 33-летнюю Екатерину Летучую. Последний раз женщина выходила на связь 4 мая, после чего её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 165 см, xудощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы средней длины. Особые приметы: шрам над левой бровью. Последний раз девушку видели в тёмно-коричневой куртке и джинсах.



Если вам известно, где может находиться пропавшая Екатерина Летучая – сообщите об этом инфоргу поиска Юре по номеру телефону +79506561131.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»