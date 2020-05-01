В Свердловской области исчезнут три посёлка-призрака

09:08 | 26.05.2020

С карты Свердловской области исчезнут посёлки Нагорный, Пристань и Юрта Курикова. Законопроект об их упразднении и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области внесён в Заксобрание.



Общая площадь посёлков-призраков составляет 34 га. Установлено, что на их территориях нет постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли и жилых домов.



«Посёлки Нагорный, Пристань, Юрта Курикова, расположенные на территории административно-территориальной единицы Свердловской области "Город Ивдель" (территория Ивдельского ГО) утратили признаки населённого пункта и не имеют перспективы дальнейшего развития»,- говорится в пояснительной записке к документу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»