Следователи проводят проверку по факту гибели местного жителя в реке Лозьва Свердловской области

19:22 | 25.05.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сотрудники СУ СКР по Свердловской области проводят доследственную проверку по факту гибели в реке Лозьва жителя Ивделя, об этом рассказали в пресс-службе СК.



Трагедия произошла 22 мая. Три супружеские пары отправились на двух металлических моторных лодках в сплав. Одна из лодок перевернулась, в результате чего трое человек оказались в воде. Пассажиры второй лодки постарались им помочь забраться в свою, но та лодка также опрокинулась. Пятеро стали держаться за перевернувшуюся, не утонувшую лодку, а шестого человека унесло течением.



«Позднее другие пять пострадавших также зацепились за дерево, примерно в 40 метрах от первого унесённого течением человека. Граждане, не имея возможности выбраться на берег, провели ночь, находясь на возвышающемся над водой дереве. Только на следующий день, около полудня, пятеро находившихся вместе пострадавших были подняты на лодку проезжавшими мимо тремя мужчинами. После этого они отвёзли людей вниз по течению до лесной избушки, из которой и поступило первое сообщение о случившемся в органы правоохраны», - сказали в СК.



Шестого участника сплава спасителям обнаружить не удалось. Позже его тело нашли в реке в 1 км от места опрокидывания лодок.



Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»