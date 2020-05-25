Прокуратура помогла сотрудникам екатеринбургской металлургической компании получить долги по зарплате в размере более 600 тысяч

19:09 | 25.05.2020

Фото: finrussia.ru

В Екатеринбурге прокуратура помогла сотрудникам компании «Метсервис-А», производящей металлоконструкции, получить долги по заработной плате, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Во время проверки прокуратура выяснила, что организация задолжала 11 работникам в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года более 600 тысяч рублей.



После этого сотрудники прокуратуры внесли представление в адрес руководства ООО «Метсервис-А», по результатам которого задолженность перед сотрудниками полностью была погашена. Бухгалтера компании привлекли к дисциплинарной ответственности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»