Благотворительный фонд «Дети России» приглашает ребят поучаствовать в розыгрыше

18:29 | 25.05.2020

Фото: deltamo.org



Ребят от 0 до 16 лет приглашают принять в розыгрыше «В эфире – дети!», организованном благотворительным фондом «Дети России» и ТМ «Кольчугинский мельхиор».



Ребята смогут получить один из ста призов: детскую серебряную ложечку от кольчугинского завода или игру-конструктор от фонда. Для этого с 25 по 30 мая необходимо @bf_deti_rossii @kolmelhior и @dodo_stories, выложить в соцсеть Инстраграм песню, стихотворение или рисунок, где дети рассказывают о ярких событиях своей жизни и важных героях и поставить хэштег #КонкурсВЭфиреДети.



Сотню призеров определят во время розыгрыша в аккаунтах организаторов в День защиты детей 1 июня до 15:00.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»