В Свердловской области активизировались фальшивомонетчики

Сотрудники полиции Свердловской области призывают жителей к бдительности: на территории региона активизировались производители и сбытчики поддельных денежных купюр номиналом одна и пять тысяч рублей.Так, с января 2020 года в регионе изъято более 200 фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. За весь 2019 год сотрудники полиции выявили около 500 поддельных купюр. На сегодняшний день в Свердловской области возбуждено 166 уголовных дел в отношении нарушителей ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).«Проведенным анализом установлено, что в большинстве случаев сбыты ПДК осуществляются в уличных торговых точках, на рынках, а также в сетевых продуктовых магазинах. До недавнего времени к фальшивомонетничеству, чаще всего, были причастны преимущественно ранее судимые граждане, склонные к преступной деятельности общеуголовного характера, употребляющие наркотические средства. Однако в настоящее время фиксируются случаи, когда этим «бизнесом» занимаются Даже студенты и молодые люди из благополучных семей. Они приобретают «красныефантики» на нелегальных интернет-ресурсах с целью подработки и не осознают возможные последствия.Шесть человек в возрасте от 23 до 30 лет уже отправились, что называется, лес рубить и маски шить в различные учреждения пенитенциарнойсистемы страны. Туда же в ближайшем будущем с большой долей вероятности, если суд подтвердит причастность к преступлению, поедет этапом и жительница Сысертского района Елена Ч., которая изготовила в домашних условиях на принтере и реализовала 12 купюр, достоинством 2000 рублей. «Деньги» собственного производства предприимчивая блондинка (на фото) тратила, как правило, в небольших магазинчиках, где нет автоматических детекторов для комплексной проверки подлинности банкнот, а продавцы более халатно относятся к служебным обязанностям, их легче облапошить.Необходимо помнить, что фальшивомонетничество является тяжким преступлением, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет», - прокомментировал полковник Горелых.Для проверки подлинности денежной купюры можно обратиться в банковское учреждение, о факте обнаружения поддели необходимо сообщать в полицию, по номеру 02 или 112. Кроме того, по данной проблеме в УЭБиПКГУ МВД области функционирует «телефон доверия»: +7(343) 358-85-83. Сообщение о подозрительных лицах и фактах можно круглосуточно оставить и по номеру регионального полицейского главка: 358-71-61.