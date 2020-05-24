В Екатеринбурге 47 спасателей тушат заброшенную градирню

16:58 | 25.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Бисертской горит отдельно стоящее здание неэксплуатируемой градирни на территории стройплощадки. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:26 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 47 спасателей на 14 спецмашинах.



Работы на месте происшествия продолжаются. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»