В Екатеринбурге ГИБДД провела очередной рейд по проверке мест сбора уличных гонщиков

16:41 | 25.05.2020

Фото: tajikistantimes.com

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели рейд по проверке мест сбора любителей организовывать соревнования на дорогах общего пользования. Всего за два часа рейда выявлено 12 нарушении ПДД не только автомобилистами, но и мотоциклистами, сообщает Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



Нарушители собираются на ночные гонки на улицах 8 Марта, Ленина, Пушкина, Карла Либкнехта, Малышева, Розы Люксембург и Свердлова. Как правило, у автогонщиков транспортные средства не соответствуют требованиям безопасности: занижение клиренса, установка нештатных световых приборов, нанесение тонировочной пленки в нарушение ГОСТа, внесение изменений в выхлопную систему авто. Мотоциклисты, в свою очередь, зачастую не имеют на руках нужного пакета документов, не используют экипировку, нарушают правила постановки транспортного средства на учет.



Нарушения связаны не только с видом транспортного средства, но и его управлением: управление транспортным средством без использования ремня безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линии разметки и управление без документов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»