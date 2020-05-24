В Свердловской области сотрудники ГИБДД выявили 147 водителей-нарушителей

16:22 | 25.05.2020

Фото: yandex.kz

Сотрудники ГИБДД в Свердловской области за минувшие сутки задержали 147 автолюбителей, нарушивших Правила дорожного движения, в рамках рейдовых мероприятий.



Из 147 водителей 25 – отказались от прохождения освидетельствования, 17 были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем уже повторно (ст. 264.1 УК РФ – до лишения свободы на срок до двух лет). Также среди задержанных 23 – уже были лишены права управления.



В пресс-службе Госавтоинспеции добавили, что за 2020 год нетрезвыми водителями спровоцировано уже более 56 ДТП, в которых погибли 19 человек, еще 82 – получили травмы различной степени тяжести.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»