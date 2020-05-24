Перед судом предстанет житель Екатеринбурга за махинации с валютой

15:10 | 25.05.2020

Фото: vorcuta.bezformata.com

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершил расследование по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).



Как рассказали в пресс-службе ведомства, в период с 2013 по 2014 года обвиняемый с сообщниками, чье уголовное дело расследуется отдельно, переводил денежные средства за границу при помощи поддельных документов. Деньги преступная группа получала от продажи зарубежных товаров на территории России. В ходе махинаций за инкриминируемый период преступной деятельности сообщники «сделали» более 1,7 миллиарда рублей.



Злоумышленников выявили сотрудники управления ФСБ по Свердловской области.



В ходе расследования уголовного дела суд арестовал недвижимое имущество обвиняемого. Помимо прочего, по делу было проведено более 50 различных судебных экспертиз, объем уголовного дела составил 50 томов. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»