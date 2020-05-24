В Екатеринбурге осужден бывший кондуктор, угнавший со стоянки три автобуса за ночь

14:47 | 25.05.2020

Фото: yandex.ru

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Руслан Чирову. Уроженец Челябинской области признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон»). При этом, мужчина не был официально трудоустроен на должность кондуктора, а также имел судимость.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, осужденный угнал три автобуса из автопарка транспортной компании ночью 26 декабря 2019 года. За несколько часов до событий осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой, вследствие чего ушел из дома. Ощутив острую необходимость в зарплате, мужчина приехал на автостоянку на Краснокамской в Екатеринбурге.



Поскольку механик под утро ходит прогревать автобусы, то все автобусы были на своих местах с открытыми дверями и ключами в замках зажигания, пояснил представитель транспортной компании. Воспользовавшись этим обстоятельством, осужденный подошел к автобусу «ПАЗ 4234-04» стоимостью более двух миллионов рублей и угнал его. Однако на Объездной дороге он не справился с управлением и наехал на отбойник. Тогда Чиров бросил автобус и вернулся на стоянку.



Ситуация повторилась с другим автобусом «ПАЗ 4234-04». В этот раз обвиняемый поехал в сторону своего дома. Но горе-кондуктор вновь не справился с управлением и совершил ДТП с несколькими автомобилями во дворе дома №117 по улице Краснолесья.



Не теряя надежды, Чиров бросил автобус и вызвал такси, чтобы вернуться на место работы. И вновь угнал автобус. В этот раз на Объездной дороге в сторону улицы Вильгельма де Генина его остановили сотрудники ДПС.



Суд назначил Чирову лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок 2,6 года.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»