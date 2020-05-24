Новости дня
14:47 | 25.05.2020
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге осужден бывший кондуктор, угнавший со стоянки три автобуса за ночь
Как сообщает прокуратура Свердловской области, осужденный угнал три автобуса из автопарка транспортной компании ночью 26 декабря 2019 года. За несколько часов до событий осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой, вследствие чего ушел из дома. Ощутив острую необходимость в зарплате, мужчина приехал на автостоянку на Краснокамской в Екатеринбурге.
Поскольку механик под утро ходит прогревать автобусы, то все автобусы были на своих местах с открытыми дверями и ключами в замках зажигания, пояснил представитель транспортной компании. Воспользовавшись этим обстоятельством, осужденный подошел к автобусу «ПАЗ 4234-04» стоимостью более двух миллионов рублей и угнал его. Однако на Объездной дороге он не справился с управлением и наехал на отбойник. Тогда Чиров бросил автобус и вернулся на стоянку.
Ситуация повторилась с другим автобусом «ПАЗ 4234-04». В этот раз обвиняемый поехал в сторону своего дома. Но горе-кондуктор вновь не справился с управлением и совершил ДТП с несколькими автомобилями во дворе дома №117 по улице Краснолесья.
Не теряя надежды, Чиров бросил автобус и вызвал такси, чтобы вернуться на место работы. И вновь угнал автобус. В этот раз на Объездной дороге в сторону улицы Вильгельма де Генина его остановили сотрудники ДПС.
Суд назначил Чирову лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок 2,6 года.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:28 | 25.05.2020
В Свердловской области активизировались фальшивомонетчики
16:58 | 25.05.2020
В Екатеринбурге 47 спасателей тушат заброшенную градирню
16:41 | 25.05.2020
В Екатеринбурге ГИБДД провела очередной рейд по проверке мест сбора уличных гонщиков
15:10 | 25.05.2020
Перед судом предстанет житель Екатеринбурга за махинации с валютой
14:47 | 25.05.2020
В Екатеринбурге осужден бывший кондуктор, угнавший со стоянки три автобуса за ночь
14:03 | 25.05.2020
Скончались еще два свердловчанина с Covid-19
13:59 | 25.05.2020
Уральские врачи вылечили еще 44 пациента с коронавирусом
13:51 | 25.05.2020
Пермские туристы из Нью-Йорка и Гоа вернулись домой благодаря поддержке краевых властей
13:41 | 25.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко упал до 1,0 балла
13:18 | 25.05.2020
Под Екатеринбургом трое полицейских оставили раненого мужчину на свалке и подделали документы
13:01 | 25.05.2020
В четверг в Перми будет запрещена продажа спиртного
12:59 | 25.05.2020
В Прикамье среди новых заболевших коронавирусом 80% младше 65 лет
12:48 | 25.05.2020
В этом году благодаря нацпроекту в больницах Прикамья появится высокотехнологичное оборудование
12:40 | 25.05.2020
В Прикамье за сутки зафиксировано 43 случая коронавируса
12:39 | 25.05.2020
В России число зараженных коронавирусом составляет 353 427
12:33 | 25.05.2020
Набор в детские школы искусств в Екатеринбурге продлен до 1 августа
12:27 | 25.05.2020
Неделя в Перми будет теплой
12:02 | 25.05.2020
Яндекс будет возить медицинских работников Екатеринбурга бесплатно
11:27 | 25.05.2020
В одной из больниц Свердловской области медики из «красной зоны» получили выплаты через прокуратуру
11:00 | 25.05.2020
В Екатеринбург доставили застрявших в США уральцев
10:51 | 25.05.2020
В Свердловской области ночью сгорел частный жилой дом
10:34 | 25.05.2020
В Екатеринбурге три педофила насиловали детей в присутствии их матери
10:11 | 25.05.2020
В Екатеринбурге перекрыто движение по улицам Горького и Чкалова
09:12 | 25.05.2020
Под Первоуральском пропал пенсионер