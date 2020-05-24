В Екатеринбурге у бутлегеров изъяли более 10 000 литров поддельного алкоголя

В Екатеринбурге представителями Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с оперативниками ГУ МВД России по Свердловской области в ходе осмотра помещений, расположенных на улице Студенческой, установлен факт нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (водки и коньяка).Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО, общий объем изъятой продукции составил более 10 тысяч литров, кроме этого, также изъята фармацевтическая субстанция этанола (95 % концентрат для приготовления раствора для наружного применения) общим объемом более 460 литров.Сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО оказано содействие по документированию фактов незаконной деятельности по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.По данным veved.ru, аналогичная операция с участием сотрудников Управления экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка и отдела полиции №2 городского УМВД проходила 22 мая рядом с Кировским оптовым рынком.