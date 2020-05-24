В Екатеринбурге появились граффити, посвященные врачам, борющимся с коронавирусом

Уличные художники поддержали уральских врачей, работающих в «красной зоне», в рамках всероссийской акции поддержки медиков.Так, на тротуаре у дома по Авиационной, 14 в Екатеринбурге появилась надпись «Аня, не выходи из-за меня». В основе – узнаваемый всеми формат предложения руки и сердца, который можно встретить во многих российских дворах.Также недалеко от екатеринбургской городской больницы №40, где лечат пациентов с подтвержденным Covid-19, уличные художники завершают большое полотно с врачом, выходящим из красной зоны.Считается, что такой формат привлечет внимание жителей и напомнит о необходимости соблюдать требования особого режима, связанного с распространением коронавирусной инфекции.