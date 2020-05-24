Скончались еще два свердловчанина с Covid-19

14:03 | 25.05.2020

Фото: super-interes.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 18 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 3983 случая заражения (+279 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 53 пациента, в состоянии средней тяжести – 114, остальные заразившиеся COVID-19 – в удовлетворительном. Выписано из больниц 44 человека, всего в регионе врачи вылечили 1270 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»