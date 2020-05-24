Уральские врачи вылечили еще 44 пациента с коронавирусом

13:59 | 25.05.2020

Фото: yandex.by

По данным на 25 мая, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 44 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 1270.



Напомним, в Свердловской области выявлены 3983 случая заражения (+279 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 53 человек, в среднем – 114, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 18).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»