Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко упал до 1,0 балла

13:41 | 25.05.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 25 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России. Помимо прочего, индекс в уральской столице достиг поставленного ранее антирекорда. На данный момент он составляет 1,0 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 1.9 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 1,7 баллами, затем идут Пермь и Тюмень с 1,4 и 1,1 баллами соответственно. В Кургане и Челябинске индекс оказался ниже, чем в Екатеринбурге, – 0,9 и 0,8 баллов соответственно.



В Сибири индекс самоизоляции по сравнению с предыдущими днями поднялся: Новокузнецк и Новосибирск – по 1,2 балла; в Томске и Кемерово индекс самоизоляции опустился до 0,9 и 0,7 балла соответственно.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 279 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 3983 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»