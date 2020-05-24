Под Екатеринбургом трое полицейских оставили раненого мужчину на свалке и подделали документы

13:18 | 25.05.2020

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следственный отдел по городу Сысерти СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении троих ныне бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



По данным следствия, фигурантами стали двое мужчин и одна женщина, занимавшие на момент совершения преступления должности командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Сысертский», полицейского и полицейского-водителя указанного подразделения. В июле 2019 года обвиняемые прибыли по вызову в дом по улице Трактовая в Сысерти, где они обнаружили мужчину, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения, с тяжелыми ранениями. Однако экс-полицейские решили скрыть данные обстоятельства и увезли пострадавшего в малолюдное место, где и оставили его. Перед этим обвиняемые опросили гражданку, вызвавшую полицию, о случившемся, но в протокол внесли не её слова, а заведомо ложные данные о том, что на момент прибытия полицейских мужчина в подъезде уже отсутствовал.



Сфальсифицированный протокол был представлен участковому уполномоченному, который, основываясь на имеющейся информации, принял решение об отказе о возбуждении дела об административном нарушении.



В это же время проходившие мимо местные жители обнаружили пострадавшего и вызвали ему «Скорую помощь». В больнице эксперты квалифицировали травмы, полученные мужчиной как тяжкий вред здоровью.



Следователи собрали доказательственную базу и направили уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников полиции в суд для рассмотрения по существу.



Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: «Изобличили нерадивых сотрудников сыщики управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам служебной проверки все они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Если на суде их вина будет доказана, обвиняемые понесут и установленную законом уголовную ответственность».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»