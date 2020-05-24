В России число зараженных коронавирусом составляет 353 427

За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3 908 случаев (43,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах.Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 633 человека.