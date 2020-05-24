В одной из больниц Свердловской области медики из «красной зоны» получили выплаты через прокуратуру

11:27 | 25.05.2020

Фото: yandex.kz

Прокуратура Ачитского района проверила ГБУЗ Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» на своевременность и полноту выплат медикам, работающим с больными коронавирусом.



Как рассказали в областном надзорном ведомстве, стимулирующие выплаты водителю дневного стационара и фельдшеру медицинского учреждения, участвовавшим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен Covid-19, за апрель 2020 года не перечислены, что нарушает Пострановление Правительства РФ от 12.04.2020 №484.



После вмешательства прокуратуры сотрудникам были выплачены денежные средства на общую сумму свыше 61,9 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»